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Ижевск. Удмуртия

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Лжесотрудники банка похитили у жительницы Ижевска более 600 тысяч рублей

У 57-летней инженера одного из ижевских заводов похитили 610 тыс. руб. под предлогом предотвращения кражи. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по городу.

Установлено, что в течение нескольких часов потерпевшая общалась с неизвестными, которые представлялись сотрудниками банков и звонили с 16 различных номеров, которые дублировали номера московской номерной емкости с помощью ip-телефонии. В результате мошеннических действий женщина перевела на продиктованные ей счета 610 тыс. руб., часть из которых были взяты в кредит.

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