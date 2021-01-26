За сутки в Черноземье из-за коронавируса умер 41 человек

За минувшие сутки в регионах Черноземья коронавирус подтвердился еще у 1209 человек. Таким образом, общее число заболевших в макрорегионе с начала 2020 года достигло 176,2 тыс. человек, следует из сообщения федерального оперштаба.

Выздоровело за сутки 1024 человека (всего 156,3 тыс.), умер 41 (3,14 тыс.):

в Белгородской области 173 новых заболевших за сутки (26,6 тыс. с начала 2020 года), 233 выздоровевших (24,1 тыс.), шестеро умерших (347);

в Воронежской области 383 заболевших (56,3 тыс.), 221 выздоровевший (50,7 тыс.), 18 умерших (1,5 тыс.);

в Курской области 180 заболевших (25,4 тыс.), 127 выздоровевших (22,3 тыс.), пятеро умерших (355);

в Липецкой области 150 заболевших (20,2 тыс.), 137 выздоровевших (16,2 тыс.), четверо умерших (358);

в Орловской области 168 заболевших (25,9 тыс.), 131 выздоровевший (22,8 тыс.), пятеро умерших (330);

в Тамбовской области 155 заболевших (21,8 тыс.), 175 выздоровевших (20,1 тыс.), трое умерших (256).

В целом в РФ с начала 2020 года зарегистрировано 3,76 млн случаев коронавируса (+0,5% за последние сутки). Выписано 3,71 млн человек (23,8 тыс. за сутки), умерло 70,5 тыс. (546 человека за сутки).

Олег Мухин