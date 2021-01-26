В Татарстане подтвердили 85 новых случаев COVID-19

За сутки в Татарстане выявили 85 новых случаев коронавируса. Два из них являются завозными, остальные — контактными. 21 человека доставили в больницы, еще 64 лечатся на дому. Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с вирусом.

Среди заразившихся — трое детей и 36 человек старше 60 лет. В Казани подтверждены 39 новых случаев коронавируса, в Набережных Челнах — девять, в Нижнекамском районе — пять, в Высокогорском — четыре, в Буинском, Зеленодольском, Пестречинском и Тетюшском — по три, в Бугульминском, Елабужском, Лаишевском, Сабинском и Чистопольском — по два, в Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Апастовском, Балтасинском, Мамадышском — по одному.

«На 26 января в Татарстане зарегистрирован 15 623 случая COVID-19.Выздоровело за весь период 12 040, в том числе 90 за минувшие сутки», — отметили в штабе.

Скончались 243 пациента.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"