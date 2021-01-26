В Ростове ограничат движение по участку проспекта Ленина

С 11 февраля по 25 февраля в Ростове движение транспорта по пр-кту Ленина на участке от строения №132 до строения №136 будет ограничено по причине работ по устройству наружных сетей дождевой канализации. Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации. Уточняется, что ограничение будет введено по одной полосе в каждом направлении.

Кроме того, с 12 февраля по 20 марта будет ограничено транзитное движение транспорта от ул. 17-я Линия до ул. 31-я Линия. Причиной является продолжение работ по реконструкции канализационного коллектора по ул. Мясникова — ул. Сарьяна.

Наталья Шинкарева