В Челябинске осудили экс-директора горсада по делу о подземном переходе

Суд в Челябинске вынес приговор бывшему директор муниципального учреждения «Городской сад имени А.С. Пушкина» Ольге Поповой, обвиняемой в халатности при использовании подземного перехода на площади Революции. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального управления СК России. Также Попова обязана возместить причиненный городскому бюджету ущерб в размере 4,9 млн руб.

Следствие и суд установили, что в 2018-2019 годах директор горсада, «вследствие недобросовестного отношения к должностным обязанностям», без торгов на заведомо невыгодных условиях заключила с ООО «Лоция» договор аренды муниципального имущества – подземного перехода под площадью Революции. Суд признал Ольгу Попову виновной по ч. 1 ст. 293 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Тогда ущерб муниципальному бюджету оценивался в 7,4 млн руб. В ходе следствия дело было переквалифицировано на менее тяжкую статью — «Халатность», наказание за нее не предусматривает лишения свободы