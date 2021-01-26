Дочерняя структура тамбовских «Биотехнологий» признана банкротом

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом местное ООО «РХК агросервис», дочернюю структуру АО «Биотехнологии», реализующего в регионе крупный проект в сфере переработки зерна. В отношении компании введено конкурсное производство.

Согласно отчету временного управляющего Максима Лагоды по итогам процедуры наблюдения, в реестр включено 2 млн руб. требований. Балансовая стоимость имущества составляет 87,2 млн руб.

Именно «РХК агросервис» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом «Биотехнологий». Содиректор «Биотехнологий» Александр Манько рассказывал “Ъ-Черноземье”, что причиной судебного разбирательства стало «несовпадение взглядов акционеров относительно дальнейших планов по развитию компании». Банкротства добивается АО «Русская холдинговая компания» (РХК), а представители второго акционера, кипрской Fabelston Finance Limited, напротив, стараются нивелировать процедуру и заявляют о недобросовестном управлении компанией со стороны РХК.

Подробнее о конфликте акционеров «Биотехнологий» — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин