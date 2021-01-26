Ростовчанина будут судить за организацию незаконной банковской деятельности

Ленинский районный суд Ростова рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в организации незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, неправомерном обороте средств платежей и образовании юридических лиц через подставных лиц (п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, фигурантом дела является Андрей Проников.

Согласно версии следствия, подозреваемый с января 2015 года по сентябрь 2019 года в Ростове, руководя организованной группой составом не менее семи человек, вел незаконную банковскую деятельность. Группа использовала реквизиты более 30 подконтрольных юридических лиц, которые были образованы через подставных лиц. Незаконно извлеченный злоумышленниками доход составили проценты, которые взимались за осуществление банковских операций. Сумма дохода составила более 85 млн руб. В тот же период члены организованной группы изготовили для использования более 16 тыс. подложных распоряжений о переводе денежных средств. Позже эти распоряжения они представили для исполнения в кредитные учреждения.

Наталья Шинкарева