Под Уфой предложили создать заповедник для бездомных собак

Директор уфимского ООО «Рекс» (компания занимается отловом и отстрелом животных) Муратби Рубжанов предложил реализовать в Башкирии пилотный проект по содержанию безнадзорных животных. Об этом он заявил сегодня на круглом столе, организованным депутатом Курултая, заместителем председателя комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфиной Шагаповой. Господин Рубжанов предложил выделить участок земли недалеко от Уфы, где организовать заповедник со свободным выгулом для 10 тыс. бездомных собак. На территории, предложил автор, также будут размещаться административное здание, крытые теплые вольеры для щенков и собак мелких пород, вольеры для агрессивных животных, лазарет, хозблок, вольеры для карантинного содержания.

Как пояснил Муратби Рубжанов, финансирование на организацию и содержание проекта может поступать из средств благотворительных фондов, подрядчиков по содержанию животных. По словам господина Рубжанова, уже есть предприниматели, желающие заняться проектом. Предполагаемый объем вложений он не назвал.

Вице-премьер, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что идея хорошая и предварительно согласился выделить землю в Архангельском или Иглинском районах. Он предложил Муратби Рубжанову «упаковать» проект и рассчитать его окупаемость. «Цифры нам покажут дорогу. Пока на уровне идеи все хорошо»,— заявил Ильшат Фазрахманов.

В Уфе в 2020 году было отловлено около 13 тыс. собак.

Влада Шипилова