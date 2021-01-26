«Пик Отель» в Красной Поляне продан за 1,1 млрд

Гостиничный комплекс «Пик Отель» компании «Газпром» в Красной Поляне продан за 1,13 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации. Изначально непрофильный актив выставлялся на 603,6 млн руб.

В торгах приняли участие 10 претендентов, имя победителя не называется. В первый раз «Газпром» выставил на продажу «Пик Отель» в 2017 году по начальной цене около 1 млрд руб.

В сентябре прошлого года “Ъ-Кубань” писал, что победителем торгов по продаже «Пик отеля» стало ООО «Байкалсити». Согласно Kartoteka.ru, собственником этой компании выступает бизнесмен из Бурятии Владимир Хусаев. Предложенная им сумма договора вместе с НДС — 1,31 млрд руб.

Дмитрий Михеенко