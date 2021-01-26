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В Свердловской области 358 новых случаев заражения коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 358 человек, сообщил источник “Ъ-Урал”. За весь период пандемии в области COVID-19 подтвердился у 68 662 человек. За сутки также зафиксировано еще 18 летальных случаев, всего от коронавируса скончались 1 956 свердловчан.

Напомним, режим повышенной готовности в Свердловской области продлен до 1 февраля. Вакцинация от коронавируса началась в регионе в конце 2020 года. В первую очередь она касается медиков и педагогов. В конце прошлой неделе в Свердловскую область поступила крупная партия вакцины — 40 тыс. доз. Региональные власти планируют, что к марту в область должно поступить не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V».

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