На Кубани после массового отравления учеников приостановили работу школы

В станице Троицкой Краснодарского края на два дня закрыта средняя школа, где несколько дней назад произошло отравление детей, сообщил в сети Instagram глава Крымского района Сергей Лесь. Эти меры приняты для недопущения распространения инфекции.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит проверку обстоятельств инцидента, который произошел в конце прошлой недели, когда 17 учеников школы обратились за медицинской помощью с признаками пищевого расстройства. Дети получают лечение амбулаторно, СКР и Роспотребнадзор проверяют работу школьной столовой. Отмененные учебные дни в школе будут перенесены на весенние каникулы.

Анна Перова, Краснодар