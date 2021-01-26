В Уфе возбуждено уголовное дело по заявлению изнасилованной дознавательницы

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни из-за публикаций в газете «Комсомольская правда» фотографий, фрагментов личной переписки и материалы протокола опознания и заключения экспертиз из уголовного дела об изнасиловании дознавательницы Гульназ Фатхисламовой в отделе полиции по Уфимскому району. Об этом сообщает портал «Медиазона» со ссылкой на юристов «Правовой инициативы».

По данным правозащитников, в заявлении госпожа Фатхисламова отметила, что не давала журналистам согласия на публикацию. В действиях «Комсомольской правды» следствие усматривает нарушение тайны переписки (ст. 138 УК).

В декабре прошлого года адвокат госпожи Фатхисламовой Ирина Валеева сообщала "Ъ-Уфа", что из-за публикации в «Комсомольской правде» они также обратились в ЕСПЧ.

В октябре 2018 года Гульназ Фатхисламова заявила, что была изнасилована в отделе полиции Уфимского района своими коллегами — начальником отдела полиции по Уфимскому району Эдуардом Матвеевым, начальником отдела полиции по Кармаскалинскому району Салаватом Галиевым и начальником отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павлом Яромчуком. В декабре 2019 года Эдуард Матвеев и Салават Галиев получили по семь лет лишения свободы, а Павел Яромчук — шесть лет колонии общего режима. В июле Верховный суд Башкирии оправдал Матвеева и Галиева и сократил наказание Яромчуку до четырех лет лишения свободы. В ноябре Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре вернул дело на новое рассмотрение в Верховный суд Башкирии. Заседание по делу назначено на 29 января.

Анна Соколова