Власти Петербурга обсудят с Роспотребнадзором смягчение ограничений

В Петербурге снижается заболеваемость COVID-19. В городских стационарах свободны почти 33% коек. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России».

По его словам, в конце января закончится двухнедельный инкубационный период после новогодних праздников. «Вместе с Роспотребнадзором планируем обсудить смягчение ограничений», – пояснил он.

Губернатор добавил, что снижение заболеваемости может обернуться новым ростом.

Напомним, что накануне в России выявили 19 290 новых случаев коронавируса, а в Петербурге — 2116.