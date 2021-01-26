478 прибывших из-за рубежа жителей Удмуртии не сообщили о результатах теста на коронавирус

С 1 августа в Удмуртию из-за рубежа прибыло 15,44 тыс. человек. Из них 478 или 3,1% не сообщили о результатах теста на коронавирус и могут быть потенциальными источниками инфекции, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Отметим, что по результатам тестов остальных прибывших выявлено 203 заболевших. В отношении граждан, допустивших правонарушения и не сдавших тесты, возбуждены дела об административном правонарушении. В настоящее время составлено 129 протоколов, из них 38 рассмотрено в судах. Общая сумма штрафов составила 310,5 тыс. руб.