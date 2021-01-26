Суд приступит к рассмотрению кассационной жалобы историка Дмитриева 16 февраля

Третий кассационный суд общей юрисдикции, находящийся в Санкт-Петербурге, начнет рассмотрение кассационной жалобы главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева 16 февраля. Информация об этом появилась на сайте суда. В декабре прошлого года Петрозаводский городской суд отложил заседание по пересмотру уголовного дела на неопределенный срок, поскольку материалы были направлены в Санкт-Петербург.

По итогам изучения кассационной жалобы Юрия Дмитриева Третий кассационный суд вынес постановление о назначении судебного заседания. «В кассационной жалобе мы объединили претензии к Верховному суду Карелии, который приговорил Юрия Дмитриева к 13 годам, а также направил часть материалов дела на новое рассмотрение; там же мы жалуемся на ранее вынесенное решение о трех с половиной годах колонии»,— пояснил “Ъ” суть жалобы адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев.

Преследование Юрия Дмитриева началось более четырех лет назад. В 2016 году в его домашнем компьютере были найдены фотографии приемной дочери без одежды в возрасте от 4 до 7 лет. Глава карельского «Мемориала» объяснял, что делал снимки для фиксации состояния здоровья ребенка (обычно за один раз делалось четыре фото тела), но следствие нашло в них состав преступлений по п. «в» ч. 2 ст. 242.2 (изготовление детской порнографии) и ст. 135 (совершение развратных действий; вменялась в вину дважды в разных редакциях) УК РФ. Также дома у историка было обнаружено старое охотничье ружье без документов, за что ему вменили в вину ч. 1 ст. 222 УК РФ. В апреле 2018 года Петрозаводский горсуд оправдал историка по всем статьям, кроме хранения оружия. Однако уже через два месяца его поместили в СИЗО по новому уголовному делу — о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) в отношении дочери, за что в июле 2020 года суд Петрозаводска назначил ему три с половиной года колонии строгого режима.

В сентябре прошлого года Верховный суд Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву с 3 лет 6 месяцев до 13 лет колонии строгого режима по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), а по остальным трем статьям вернул дело в суд Петрозаводска. Параллельно с началом нового рассмотрения дела в первой инстанции защита подала кассационные жалобы.

Юрий Дмитриев известен тем, что в 1997 году экспедиция под его руководством обнаружила захоронение жертв сталинских репрессий в лесном урочище Сандармох — самом большом расстрельном полигоне Карелии в 1937–1938 годах. В историческом сообществе господина Дмитриева за его деятельность называют «летописцем ГУЛАГа», в «Мемориале» с этой же деятельностью связывают уголовное преследование историка.

Как началось новое рассмотрение дела главы карельского «Мемориала» — читайте в публикации “Ъ” «Третий круг Юрия Дмитриева».

Марина Царева, Санкт-Петербург