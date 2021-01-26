РЖД инвестировали в развитие Казанского региона ГЖД 2,6 млрд рублей

ОАО «РЖД» по итогам 2020 года вложило в развитие Казанского региона Горьковской железной дороги свыше 2,6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Минтранса Татарстана.

Большая часть денег была направлена на проекты, которые связаны с повышением транспортной доступности для населения, обеспечением безопасности и увеличением пропускной способности магистрали. В 2020 году на территории Казанского региона ГЖД обновили свыше 23 км ж/д пути. Кроме того, была построена дорога для приема длинностоставных контейнерных поездов по станции Юдино.

Также в рамках программы модернизации оборудования и устройств хозяйства электроснабжения было проведено техперевооружение устройств электрической централизации станции «Казань», отметили в ведомстве.

"Ъ-Казань"