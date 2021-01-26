Ярославцам показали уникальную коллекцию охотничьего оружия

В Ярославском музее-заповеднике проходит выставка «Охота пуще неволи» на которой посетителям представили уникальную коллекцию охотничьего оружия 18-20 веков, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что оружие, представленное на выставке, хранится в различных музейных и частных собраниях.

Среди экспонатов выставки старинные штуцеры, дробовики. Также на выставке представлено охотничье снаряжение, карты, фотографии, книги, посвященные охоте. Работа выставки продлится до 28 марта.

По словам заместителя председателя областного правительства Романа Колесова, на выставке также рассказывается о природоохранных мероприятиях, которые проводятся в охотугодьях.

«Именно охотники в конце 19 века способствовали принятию первых в России законов об охране животного мира»,– отметил господин Колесов

Антон Антонов