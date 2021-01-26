«Кремль готов на некоторые уступки»

Главы МИД стран ЕС в ходе плановой встречи 25 января не стали обсуждать антироссийские санкции в связи с делом Алексея Навального. Наряду с этим стало известно, что в Москву в начале февраля приедет глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он обещает обсудить «острую тему» на переговорах с Сергеем Лавровым. На этом фоне стала известна дата выступления Владимира Путина на форуме в Давосе. Это произойдет 27 января. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Москва ищет возможность наладить отношения с Западом.

Ситуация немного походит на детектив: 24 января, пока страна обсуждала последствия несанкционированных митингов, стало известно, что к нам едет Жозеп Борелль.

Глава европейской дипломатии посетит Москву в первую неделю февраля.

Информация приходит с пометкой молния, ранее об этом не сообщалось. При этом в этот самый день министры стран ЕС собирались обсудить, вводить или нет новые антироссийские санкции.

По возвращении из Германии арестован и заключен под стражу в СИЗО «Матросская тишина» личный гость федерального канцлера Германии Алексей Навальный, ему грозит большой срок лишения свободы. В тоже время акции протеста в его поддержку жестко разгоняются. Просвещенному Западу это не нравится, он готов на новые меры против России. Однако ничего подобного не происходит. Боррель объясняет, что намерен во всем разобраться сам в ходе российского визита. При этом он очень рассчитывает встретиться с Алексеем Анатольевичем, о чем уже уведомил российские власти.

Примечательно, что суд над российским оппозиционером назначен на 2 февраля. То есть высока вероятность, что заседание могут перенести, если еврокомиссар не успеет приехать до него, либо же он прилетит уже после некого решения. Причем, если рассуждать логически, предъявлять большому европейскому гостю осужденного Навального, наверное, не совсем политически верно.

Но и это еще не все. Ранее стало известно, что 27 января президент России по видеосвязи выступит в Давосе. Это сенсация! Владимир Путин последний раз приезжал на Всемирный экономический форум в 2009 году будучи премьером. Сейчас он на него не поедет, но примет участие удаленно, а это по сути одно и тоже. Главное, что на фоне происходящих в России событий, которые, скажем так, не способствуют развитию инвестиций, вдруг такой разворот. Ну и кроме того, важно помнить, что Джозеф Байден готов подписать договор по СНВ.

Выступать на саммите с митингами по всей стране, очередными европейскими санкциями и Навальным за решеткой как-то тоже не очень правильно со всех точек зрения. Поэтому нетрудно предположить, что Кремль готов на некоторые уступки и шлет партнерам определенные сигналы. При этом все пассажи о плохом загнивающем Западе, о 90-х и о добрейшей российской полиции — исключительно для внутреннего пользования.

Бессмысленно сейчас строить разного рода прогнозы, где Москва может уступить и готова ли к этому вообще. Тем не менее основной посыл прочитать нетрудно: Россия справилась с эпидемией; ее экономическая и политическая система не в пример вашей стабильна, дружить с нами выгодно — соглашайтесь, не пожалеете; это вы в кризисе, а не мы; а Навальный, — да забирайте его себе, если хотите, вот Боррель приедет, мы бывшего «пациента» с ним вместе обратно и отправим.

При этом большой вопрос, согласится ли сам Запад на подобные условия или же намерен вести диалог с жестких позиций?

Что-то подсказывает, что первый сценарий наиболее вероятен.

Но, как бы то ни было, есть шанс купировать политический кризис, который в России мало того, что существует, так еще и активно распространяется. И если так дальше пойдет, 2021 год будет очень и очень безрадостным. Однако некий процесс все-таки идет, и он оставляет надежду, что мы не сползем окончательно в темные времена.