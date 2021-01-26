На границе с Украиной у мужчины изъяли партию безакцизных сигарет

На посту МАПП Новошахтинск таможенники изъяли у гражданина Украины партию сигарет без акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Как говорится в сообщении, в автобусе Neoplan, в котором мужчина прибыл в Россию, таможенники обнаружили 2,5 тыс. пачек безакцизных сигарет. Общая рыночная стоимость незаконной партии товара составила 350 тыс. руб. «Данное преступление гражданин Украины совершил по предварительному сговору с группой лиц, также проживающих на территории Украины»,— говорится в сообщении. В отношении мужчины, а также иных лиц возбуждено дело о контрабанде табачной продукции группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ).

Наталья Шинкарева