УНИКС может стать самой побеждающей командой Еврокубка

Казанский УНИКС может побить рекорд по числу побед в Еврокубке. Об этом говорится в сообщении организаторов.

Всего казанская команда в истории данного турнира одержала 154 победы. По данному показателю она сравнялась с «Валенсией», которая долгое время была самой побеждающей командой Еврокубка. Теперь у УНИКСа появился шанс обойти испанцев. Для этого казанцам нужно обыграть «Морнар Бар» из Черногории. Матч УНИКС проведет 27 января в гостях.

УНИКС был победителем Еврокубка в 2011 году. На протяжении последних лет казанцы постоянно выступают в данном турнире.

"Ъ-Казань"