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В Челябинской области выявили 287 случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Челябинской области подтвердили 287 случаев заболевания COVID-19. Среди новых пациентов пять школьников. Выписали 412 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Всего с начала пандемии в области зарегистрировали 43813 случаев коронавирусной инфекции. Сейчас болеют 11920 человек. За последние сутки скончались 16 пациентов, из них 10 от COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 1626 жителей Челябинской области с коронавирусной инфекцией.

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