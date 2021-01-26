Завод «Ижсталь» увеличил поставки ключевым заказчикам в 2020 году

В 2020 году завод «Ижсталь» увеличил объем поставок ключевым заказчикам. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Так, отгрузка продукции производителю грузовиков КАМАЗу выросла на 246%. Также на 114% вырос объем поставок Ковдорскому ГОКу, на 104% — АО «Цепи», на 92% — Ижевскому механическому заводу, на 76% — НПЦ «Пружина», на 63% — ТД «Арсенал-Метиз» и Рубцовском заводу запчастей, на 39% — НПФ «Евродеталь», на 26% — Ижнефтемашу, на 5% — Очерскому машиностроительному заводу.

«В негативных условиях пандемии часть наших традиционных заказчиков нашла возможность не снижать, а в ряде случаев и увеличить, объем потребления металла, что нашло отражение в динамике реализации продукции»,— отметил директор управления коммерческой деятельностью завода «Ижсталь» Андриян Сорокин.