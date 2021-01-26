На Дону в 2020 году более тысячи человек оформили льготную сельскую ипотеку

В прошлом году в Ростовской области в рамках льготной сельской ипотеки было выдано почти 1,1 тыс. кредитов. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Общая сумма кредитных договоров составила 2 млрд руб.

Напомним, госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» начала действовать в январе 2020 года. Согласно условиям программы, кредит может быть выдан на покупку готового жилого помещения и строительство жилого дома по договору подряда. Льготный ипотечный кредит суммой до 3 млн рублей предоставляется на срок до 25 лет. Первоначальный взнос составляет 10%, а процентная ставка — от 0,1% до 3% годовых. В регионе льготным сельским ипотечным кредитованием занимаются Россельхозбанк, Сбербанк и банк «Центр-Инвест».

«С начала 2021 года банками уже принято от граждан 489 заявок на 952,4 млн руб. После одобрения банками и минсельхозом России заключено уже 20 кредитных договоров на 39,4 млн руб.», — говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева