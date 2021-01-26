Ярославца приговорили к реальному лишению свободы за кражу самоката

В Ярославле суд приговорил 34-летнего местного жителя к лишению свободы на срок один год и девять месяцев по обвинению в краже самоката, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

По материалам дела, в мае 2020 года подсудимый, находясь в помещении одного из отделений почтовой связи, похитил оставленный без присмотра электросамокат, стоимостью 12,6 тыс. руб. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). В ходе расследования уголовного дела был установлен подозреваемый.

Во время судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и заявил о раскаянии. Суд с учетом того, что ранее подсудимый был неоднократно судим, длительное время употребляет наркотические средства и имеет негативную характеристику с места отбывания последнего наказания, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Антон Антонов