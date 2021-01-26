В Пошехонье построят новый ФОК за 20 млн рублей

В Пошехонском районе Ярославской области в 2021 году будет построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что построен ФОК будет в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» за счет средств, которые направит в область федеральный бюджет. Стоимость спорткомплекса составляет 20 млн руб.

По словам губернатора Дмитрия Миронова, нацпроекты позволяют даже в самых небольших городах и селах строить современные спортивные сооружения.

«Новый ФОК станет первым крупным спортивным объектом в Пошехонье. Сейчас здесь есть только пришкольные площадки и стадионы. Уверен, открытие комплекса привлечет к занятиям больше людей, а у местных ребят появятся дополнительные возможности для самореализации, и кто-то из них, возможно, станет чемпионом»,– отметил господин Миронов.

Глава региона уточнил, что до конца 2021 года планируется построить еще пять ФОКов на территории Ярославля, Рыбинска и Ростовского района, а также завершить реконструкцию стадиона «Сатурн» в Рыбинске.

Антон Антонов