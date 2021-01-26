Бесплатные лекарства на 10,7 млн рублей выписали в Удмуртии с начала года

С начала 2021 года в Удмуртии выписали более 6 тыс. рецептов на бесплатные лекарства для льготников на 10,7 млн руб. Об этом сообщает оперштаб республики.

На сегодняшний день в регионе уже обеспечен запас льготных препаратов на первый квартал 2021 года для пациентов с сердечно-сосудистыми, орфанными заболеваниями, онкологией, диабетом, бронхиальной астмой. Также в Удмуртии продолжают обеспечивать бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом — уже выдано 10,63 тыс. комплектов препаратов. Средства на эти цели выделяются из федерального и республиканского бюджетов.