Скончался известный пермский нефтяник

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, на 74-м году жизни скончался гендиректор ООО «РИД Ойл-Пермь» и АО «Пермоблнефть» Виктор Лобанов. Причина смерти пока не известна.

Виктор Лобанов родился в 1947 году в поселке Ильинский Пермской области. Окончил горно-нефтяной факультет Пермского политехнического института по специальности «Разработка нефтегазовых месторождений», квалификация «Горный инженер». Работал на инженерно-технических должностях в НГДУ «Осинскнефть», в 1980-м возглавил управление. С 1995-го — заместитель генерального директора, исполнительный директор ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», с 2004-го — генеральный директор «Кама-Ойл». В 2015 году был назначен генеральным директором ООО «РИД Ойл-Пермь», в 2017-м возглавил также «Пермоблнефть».

Господин Лобанов награжден знаком отличника нефтяной промышленности, орденом «Знак Почета», имеет звания заслуженного работника Минтопэнерго РФ, почетного гражданина Осы, кавалера орденов Трудового Красного Знамени, удостоен медали «За развитие нефтегазового комплекса России» и памятного знака «Герб Пермской области».