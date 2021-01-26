В Югре за сутки выявили 199 больных коронавирусом

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за прошедшие сутки выявлено 199 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. С начала пандемии диагноз подтвердился у 46 734 человек, из которых 43 298 уже выздоровели.

Новые случаи заражения были зафиксированы в 19 муниципалитетах. Больше всего случаев выявили в Сургуте, где заболел 41 человек. В Нефтеюганском районе COVID-19 заразились 26 человек, в Нижневартовске — 20, в Югорске — 17. На момент выявления 179 человек переносили заболевание с симптомами ОРВИ, у 10 пациентов диагностирована пневмония, 10 заболевших переносили коронавирус в бессимптомной форме.

В данный момент в больницах округа в тяжелом состоянии находятся 82 пациента с COVID-19, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За сутки было подтверждено еще три летальных случая от коронавируса. За весь период пандемии от инфекции скончались 648 пациентов.