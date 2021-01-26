Власти Республики Алтай разрешили проводить спортивные соревнования в регионе

В Республике Алтай разрешили проводить спортивные соревнования на открытом воздухе. Также можно устраивать состязания в помещениях без зрителей и с соблюдением требований Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба правительства региона.

При этом продлен вахтовый режим работы для работников соцучреждений с круглосуточным пребыванием людей.

В республике за все время пандемии выявлено 15 174 случая заражения COVID-19, выздоровели 14 240 пациентов, скончались 182 человек. Как отметил глава региона Олег Хорохордин, в сравнении с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 31%.

«Республика по-прежнему входит в число регионов с наименьшим приростом. Тенденции положительные, и чтобы они сохранились, настойчиво призываю всех участников штаба продолжать профилактическую работу, строго контролировать соблюдение противоэпидемического режима, активно проводить кампанию по вакцинации. В течение месяца ожидается поступление еще 10 тыс. доз вакцины, что позволит оперативно прививать всех желающих»,— цитирует пресс-служба господина Хорохордина. Сейчас в регионе проставили два компонента вакцины от коронавируса 262 человека.

Екатерина Лукашевич