В Челябинске обкатают новую модель трамвая УКВЗ

Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в госкорпорацию «Роскосмос») передал в Челябинск новый односекционный трамвай. Модель 71-628 пройдет обкатку в реальных городских условиях в течение месяца.

Как сообщают в пресс-службе правительства области, низкопольный трамвай имеет двухступенчатое рессорное подвешивание, которое обеспечивает плавность хода, оснащен широкими проходами, климат-контролем, современными дверями с широкими проемами. Конструкционная скорость вагона – 75 км/ч, он вмещает до 166 человек.