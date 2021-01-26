В Новосибирске частных детективов будут судить за нарушение тайны телефонных переговоров

Управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области направило в суд дело в отношении двух сотрудников детективного агентства «АББ» и двух жителей Новосибирска, которым предъявлено обвинение в нарушение тайны телефонных переговоров (ч. 1 ст. 138 УК РФ).

По версии следствия, в период времени с января 2018-го по апрель 2019 года двое детективов через неустановленное лицо, а также двух местных жителей получили информации о телефонных соединениях одного абонента.

Кроме того, с ноября 2018-го по июль 2019 года двое местных жителей по заказу неустановленного лица, используя без ведома и согласия абонентов ООО «Т2 Мобайл» их паспортные данные, под видом граждан дистанционно обращались в службу поддержки мобильного оператора, где получали доступ к информации о детализации абонентских соединений.

Полученные сведения обвиняемые отправляли на адрес электронной почты заказчика, который выплачивал им гонорар. Фигурантам предъявлено обвинение по факту получения детализации 11 абонентов.

В основу уголовного дел легли материалы УФСБ России по Новосибирской области.

Илья Николаев