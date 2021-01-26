Мэрия Перми ликвидировала комиссиию по ПЗЗ

Администрация Перми постановила признать утратившими силу свои отдельные правовые акты, касающиеся работы комиссии по землепользованию и застройке. Согласно документу от 19 января, подписанному врио главы города Алексеем Демкиным, постановление связано с недавней передачей градостроительных полномочий краевому правительству. В соответствии с этим власти Прикамья получили право формировать и собирать комиссию по землепользованию и застройке.

Постановлением мэрии признаются утратившими силу другие постановления, в частности, об утверждении положения и состава комиссии по ПЗЗ, многочисленные его изменения, документы об изменении состава комиссии, об ее регламенте и другие.

Напомним, комиссия по землепользованию и застройке была создана в мэрии в 2008 году. Совещательный орган занимается вопросами изменения правил землепользования и застройки, а также проведением общественных слушаний. Однако с 2021 года администрация Перми передала на краевой уровень часть градостроительных полномочий по подготовке, утверждению и изменению генплана города, утверждению правил землепользования и застройки, формированию комиссии по ПЗЗ и прочему.

В новый состав комиссии вошли 19 человек, из которых 10 являются представителями краевых и городских властей, а девять — общественники и депутаты. Большинство общественников из прошлого состава покинули комиссию, за исключением руководителя АН «Территория» Екатерины Пахомовой и архитектора Владислава Новинского.