Губернатор Алтайского края назвал акции 23 января «незначительными социальными волнениями»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал несогласованные акции, состоявшиеся 23 января, «незначительными социальными волнениями». «Некоторая небольшая часть жителей края попалась на удочку деструктивных сил и вышла на несогласованные акции протеста», - сказал губернатор на аппаратном совещании. Он отметил, что «несмотря на попытки провокаций, органы внутренних дел работали корректно, четко. За что им нужно выразить благодарность». Губернатор призвал жителей региона «трезво относиться к попыткам раскачать ситуацию», сообщает пресс-служба.

В минувшую субботу в России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, собравшие тысячи участников. В Барнауле, как сообщал «Ъ-Сибирь» один из участников акции, в центре города на площади Советов собралось около 2 тыс. человек. Незадолго до начала митинга был задержан координатор регионального штаба Алексея Навального Вадим Останин. Вчера Октябрьский райсуд Барнаула арестовал его на 10 суток, он признан виновными по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ, сообщили в региональном штабе. Всего, как сообщали «Ъ-Сибирь» участники несогласованной акции, было задержано около 20 человек. По данным «ОВД-инфо», в регионе было задержано 24 человека.

Анна Егорова