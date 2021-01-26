Госпиталям возвращают профиль

Госпиталь для пациентов с коронавирусом на базе Саратовской областной офтальмологической больницы закрывается — она возвращается к работе по своему основному направлению. Об этом объявил председатель правительства региона Роман Бусаргин. Такое решение связано со снижением числа пациентов, нуждающихся в госпитализации. По той же причине к работе по профилю возвращают 100 коек на базе областной клинической больницы. Первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов назвал «нецелесообразным» держать в резерве более 1 тыс. коек для пациентов с COVID19 и обещал, что «при необходимости» эти койки будут развернуты снова.

В Саратовской области власти начали закрывать ковидные госпитали. Об этом сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин. Первым закрылся госпиталь на базе областной офтальмологической больницы и готовятся к обратному перепрофилированию 100 коек на базе областной клинической больницы. Это связано со снижением числа пациентов, нуждающихся в госпитализации, уточнил Роман Бусаргин.

Места с кислородной поддержкой планируется сохранить. Роман Бусаргин отметил, что при необходимости клиники готовы снова развернуть койки для пациентов с COVID19.

В Саратовской области на 25 января выявлено 41 706 случаев заболевания COVID19 (прирост за сутки составил 250 пациентов), выписано с выздоровлением 36208 пациентов (за сутки — 279). Умерло от коронавируса 516 человек (за сутки — один). На стационарном лечении находятся 2989 пациентов, у 2237 из них подтвержден коронавирус, у 2889 диагностировали пневмонию, у 2184 — коронавирусную. На кислородной поддержке остаются 855 пациентов, из них 170 — на ИВЛ, в том числе 33 — на инвазивной вентиляции легких. На амбулаторном лечении находятся 1862 пациента. Среди зараженных коронавирусом 2276 человек являются медицинскими работниками, из них на работе были инфицированы 1899, скончались 34.

Развертывание коронавирусных коек в регионе началось весной прошлого года, в связи с началом пандемии COVID19. В первую очередь пациентов с таким диагнозом и подозрением на него начали принимать 10я городская больница и 2я горбольница Саратова. В апреле негативную реакцию медиков и общественности вызвало перепрофилирование под ковид-госпиталь перинатального центра на улице Рабочей. В учреждении, которое, по словам чиновников, было «не полностью загружено по основному профилю», развернули 180 коек. Его сотрудники утверждали, что к приему родов учреждение якобы не вернется. Также под коронавирусных пациентов были отданы корпуса больницы СГМУ имени Миротворцева, часть помещений кардиологического центра и районных больниц. В августе, в связи со снижением заболеваемости коронавирусом, часть коек была свернута, однако осенью, в связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ, их пришлось открыть снова.

В середине декабря чиновники министерства здравоохранения заявили, что развертывание новых коек для пациентов с COVID19 не требуется. На тот момент в резерве находилось 700 мест, на 21 января таких коек было 1014, на 25е — 995.

В январе в связи с улучшением ситуации с распространением COVID19 были сняты ограничения на посещение театров, которые действовали с марта прошлого года, и на работу детских игровых площадок.

Первый заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов пояснил, что держать 1 тыс. коек «в резерве» под коронавирусных пациентов «нецелесо­образно».

«Мы ориентируемся на то, что происходит сейчас. Никто не ликвидирует подводку кислорода к койкам. Мы всегда готовы развернуть койки вновь в кратчайший срок. Но с учетом тенденций к снижению уровня заболеваемости и госпитализации мы должны правильно реагировать. Более 1 тыс. коек держать в резерве нецелесообразно. В развернутый на базе офтальмологической больницы госпиталь брали не самых тяжелых больных, хотя там были и пациенты с пневмонией. Этот ковидный госпиталь решили закрыть. С прошлой недели он принимает пациентов для оказания офтальмологического и отоларингологического профилей. Там идут плановые операции. Оставлять пациентов без этой помощи было бы неправильно»,— пояснил господин Шувалов. По его словам, уменьшили количество коек еще в нескольких госпиталях, в том числе в районах. «Речи об их полном закрытии пока не идет. Тем не менее, стремиться мы к этому будем — в зависимости от уровня заболеваемости и госпитализации. Если будет очередная волна заболевания, которую спрогнозировать пока сложно, мы все это вернем»,— пообещал первый замминистра.

Марина Ковалева