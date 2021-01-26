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Саратовскими омбудсменами хотят стать два члена областной Общественной палаты

Фото: Владимир Барсуков

Тройка уполномоченных

В Саратовской областной думе сформирован список кандидатов на пост омбудсмена

Коммерсантъ (Саратов) от

На пост уполномоченного по правам человека в Саратовской области претендуют три кандидата: руководители правозащитных организаций Наталья Караман и Геннадий Макаренко и доцент кафедры теории государства и права Саратовской государственной юридической академии Надежда Сухова. Занимавшая пост омбудсмена Татьяна Журик ушла в отставку по собственному желанию в декабре прошлого года из-за судебных разбирательств, связанных с долгами ее семьи. Источники „Ъ“ считают госпожу Сухову наиболее вероятным претендентом на должность ­уполномоченного.


Саратовская областная дума планирует направить Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой на согласование три кандидатуры на пост саратовского регионального омбудсмена. Как сообщили в пресс-службе Саратовской областной думы, в заксобрание поступили кандидатуры двух правозащитников: руководителя правозащитной региональной общественной организации «Защита» Натальи Караман и главы региональной общественной организации «Правовая защита» Геннадия Макаренко.Также областное отделение «Ассоциации юристов России» предложило кандидатуру Надежды Суховой, кандидата юридических наук, доцента кафедры теории государства и права Саратовской государственной юридической академии.

Председатель Саратовской облдумы Александр Романов уточнил, что в настоящее время комитет по государственному строительству и местному самоуправлению изучает документы кандидатов на соответствие установленным требованиям. После того, как кого-либо из претендентов одобрит госпожа Москалькова, согласованная кандидатура будет представлена депутатам для принятия решения о назначении.

Должность уполномоченного по правам человека в Саратовской области оказалась вакантной с 23 декабря прошлого года, когда депутаты областной думы приняли досрочную отставку Татьяны Журик, работавшей омбудсменом с января 2014 года (27 февраля 2019 года срок ее полномочий был продлен еще на пять лет).

Как писал „Ъ“, причиной добровольной отставки госпожи Журик стали многомиллионные долги ее семьи. В мае прошлого года суд взыскал с уполномоченного, ее бывшего мужа, экс-главы Энгельсского собрания депутатов Виктора Журика, и супруги их сына Виктории Журик 7,5 млн руб. в пользу бывшего депутата облдумы Владимира Архипова. Согласно материалам дела, семья Журик заняла эти деньги в прошлом году, но вовремя не вернула. В июне суд взыскал с омбудсмена еще 2,4 млн руб., которые она заняла у предпринимателя Александра Копченова и также не вернула. Сама Татьяна Журик объясняла, что помогала сыну в «имущественных отношениях», для чего взяла часть долговых обязательств на себя.

Фракция КПРФ настаивала на увольнении омбудсмена в связи с утратой доверия (Татьяна Журик беспартийная). Глава компартии в облдуме Александр Анидалов заявил, что действующее законодательство позволяет применить эту санкцию, поскольку Татьяна Журик не отразила долги в своей декларации. Кроме того, депутат отметил, что омбудсмен самоустранилась от проблем здравоохранения, мусорной реформы и капитального ремонта в регионе. Единороссы в областной думе отказались рассматривать инициативу. Замруководителя фракции «Единая Россия» Алексей Антонов заявил, что «долги будут мешать ее деятельности, поэтому она написала заявление об уходе».

Геннадий Макаренко и Наталья Караман состоят в Общественной палате Саратовской области.

Господин Макаренко возглавляет общественную организацию «Правовая защита» с 1999 года. Он является экспертом Межкомиссионной рабочей группы по подготовке экспертных заключений по проектам нормативно правовых актов и рассмотрения обращений Общественной палаты Саратовской области.

Правозащитная организация Натальи Караман «Защита» действует в Балаково Саратовской области с 2003 года. Госпожа Караман, комментируя планы выдвигаться на должность омбудсмена, отмечала, что намерена «снять социальную напряженность» в регионе, так как государственные инстанции, по ее мнению, не ­работают.

Надежда Сухова в 2002 году окончила Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция». В Саратовской государственной юридической академии преподает «теорию государства и права», «проблемы теории государства и права», «юридическую технику», «сравнительное правоведение», «законодательные технологии субъекта РФ».

Источник „Ъ“ в саратовском заксобрании считает, что именно госпожа Сухова — наиболее вероятный претендент на должность уполномоченного по правам человека. «Она лояльный человек, в декабре была отмечена премией для педагогов вузов „Высота“, учрежденной спикером Госдумы Вячеславом Володиным, при этом кандидат юридических наук и по формальным признакам соответствует должности»,— считает собеседник „Ъ“.

Зампред комитета по местному самоуправлению саратовской облдумы Владимир Есипов (КПРФ) сказал „Ъ“, что депутаты пока не обсуждали кандидатов, поэтому затруднился сказать, у кого более высокие шансы на назначение.

Глава общественного движения «Жить здесь!» Александр Ермишин говорит, что из всех кандидатов ему известна только Наталья Караман. «Но по некоторым вопросам у нее самостоятельная позиция, а вероятность согласования нелояльного человека минимальна. На такую должность, скорее всего, будет согласован или хорошо управляемый кандидат, или лояльный власти по своим внутренним убеждениям»,— считает господин Ермишин.

Сергей Петунин


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