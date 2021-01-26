Отрицательная индексация

Индекс промышленного производства (ИПП) в Петербурге и Ленинградской области впервые с кризиса 2014–2015 годов показал отрицательные темпы роста по итогам года. Оценивая статистику, эксперты называют положение стагнирующим, но расходятся в оценках динамики восстановления экономики. Еще летом некоторые из них ожидали выход на положительные темпы по итогам года, сейчас же ряд аналитиков прогнозирует рост не ранее 2022 года.

В 2020 году ИПП Петербурга составил 98,2%, в Ленинградской области — 98,6%, следует из данных Петростата. Самый низкий показатель ИПП был зафиксирован в Петербурге по итогам первого полугодия 2020 года — 94,1%, в Ленобласти за этот же период — 97,2%. Это происходило на фоне пандемии, нефтяного и валютного кризиса, несмотря на стабильно положительную динамику последних лет. В 2019 году ИПП Петербурга составлял 104,1%, Ленобласти — 104,6%, что по темпам прироста почти в два раза выше общероссийского показателя.

В последний раз ИПП ниже 100% был установлен в Петербурге по итогам 2015 года — 92,7%, в Ленинградской области он тогда составлял 99,1%. Вместе с тем за последнее десятилетие в Петербурге были гораздо менее удачные для промышленного производства годы, нежели прошедший. Падение темпов промышленного производства в городе (–1,2%) и области (–4,3%) наблюдалось в 2013 году, в Петербурге в 2014 году снижение достигало 8,2%.

Наиболее динамичные отрасли промышленности в Петербурге — производство химических веществ и продуктов (рост на 18%), неметаллической минеральной продукции (16,5%), лекарственных средств и материалов (13,9%), резиновых и пластмассовых изделий (8,5%), транспортных средств и оборудования, кроме автомобилей, включая судостроение (11,7), а также бумаги (8,7%). Самое большое снижение зафиксировано в сегменте производства электрического оборудования (падение на 17%), автотранспортных средств (11,4%), текстильных изделий (25,3%), одежды (13,2%), машин и оборудования (6,3%), металлургического производства (6,3%), компьютеров (4,3%).

В Ленобласти динамично развивалась полиграфическая промышленность (рост на 48,3%), выпуск напитков (38%), текстильных изделий (44%), компьютеров, электронных и оптических изделий (28,3%), пищевых продуктов (9,7%). Сильнее всего снизилось производство мебели (падение на 62,2%), кожи и изделий из нее (41,3%), автотранспортных средств (30,4%), электрического оборудования (19,3%). В 2020 году добыча полезных ископаемых в Ленобласти возросла на 2,5%, а обрабатывающие производства увеличили объем на 0,2%.

Главной причиной сокращения объемов производства в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти называют снижение потребительского спроса. Для производителей мебели сыграло роль введение ограничений и отсутствие поставок фурнитуры из-за карантина в зарубежных странах, а также сокращение объемов закупок контрагентами из-за падения продаж в торговых сетях, сообщили в комитете. Впрочем, отмечают там, доля в структуре региональной экономики таких отраслей, как производство мебели, кожи и автотранспортных средств, незначительна, поэтому спад в них не оказал существенного влияния на ИПП. По трем из четырех сегментов экономики ИПП превысил показатели прошлого года — это добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, а также водоснабжение и водоотведение. Рост показателей обеспечили пищевая и табачная промышленность, переработка кокса и нефти, а также производство химвеществ, поясняли в комитете. В Смольном статистику города оперативно прокомментировать не смогли.

ИПП прошлого года Ленобласти свидетельствует о том, что «твердая» часть экономики — промышленность, вопреки ожиданиям, просела не так сильно, так как она практически не зависит от покупательского спроса и ограничений, объясняет руководитель исследовательского отдела «Леонтьевского центра» Нина Одинг. Кроме того, такие предприятия выпускали товары в рамках ранее заключенных контрактов, дополняет она. При этом среди компаний Петербурга и Ленобласти, работающих в сфере услуг, наблюдался провал из-за снижения числа туристов и самоизоляции в целом. Неожиданный рост объемов полиграфической промышленности может быть связан с выпуском агитационной продукции, которая использовалась во время выборов губернатора Ленобласти. Также из-за пандемии магазины и госучреждения стали больше распечатывать информационные материалы, перечисляет Нина Одинг. В текущем же году промышленность Петербурга и Ленобласти либо останется на уровне 2020 года, либо на фоне низкой базы продемонстрирует небольшой рост, прогнозирует эксперт.

Главный аналитик ГК «АЛОР» Алексей Антонов настаивает на том, что более показательными в статистике являются строки обеспечения электроэнергией и водоснабжения: эти показатели напрямую связаны с экономическим ростом, строительством жилья и созданием рабочих мест. «В отчете видно, что эти сферы стагнируют, падая за год в Петербурге на 5,7–6,8%, а в Ленобласти показывая большой разброс от –8,1% до +1,9%»,— отмечает он. Причина такого спада, вероятнее всего, пандемия, которая продолжит свое отрицательное влияние и в 2021 году, уверен эксперт, подчеркивая, что основные составляющие ИПП будут терять 2–3%. Возвращение к допандемийным показателям возможно не ранее 2022 года, отмечает аналитик.

Начальник аналитического отдела ЛМС Дмитрий Кумановский более оптимистичен: по его прогнозу, темпы ИПП вырастут на 3%, чему будет способствовать отмена коронавирусных ограничений. «Предыдущих показателей трудно достичь, так как уровень доходов населения не растет, также невысок уровень деловой активности бизнеса из-за роста цен на материалы и энергоресурсы, кроме этого, простаивает бизнес в Европе, что срывает сроки поставок компонентов и материалов для российского производства»,— объясняет он.

Яна Войцеховская, Ольга Кантемирова