В лесу рубилась елочка

«Рослесинфорг» считает, что запасы лесов в Нижегородской области недооценены. Данные проведенной инвентаризации лесных насаждений показали расхождения с цифрами лесного реестра на 40%. В областном департаменте лесного хозяйства не согласны с такой оценкой и называют данные инвентаризации ошибочными. В Нижегородской области расчетный показатель использования древесины составляет 7,1 млн куб. м в год и в полном объеме может быть освоен только в 2028 году, тогда как сейчас вырубается только 60% от возможного, подсчитали в департаменте лесного хозяйства. Эксперты говорят, что деловой древесины в регионе почти не осталось и нужно озаботиться восстановлением лесов.



ФГБУ «Рослесинфорг» завершило государственную инвентаризацию лесов (ГИЛ) на территории Российской Федерации. В результате исследования выявлено, что запасы лесов в российских регионах недооценены и превышают данные официальной статистики. По данным «Рослесинфорга», почти в три раза занижен реальный запас древесины на Чукотке, в 2,5 раза в Волгоградской области, в два раза в Орловской области. В Нижегородской области по результатам государственной инвентаризации лесов общий запас древесины составил 835,15 млн куб. м, тогда как в государственном лесном реестре (ГЛР) зарегистрировано 595,37 млн куб. м. Отклонение данных ГИЛ и ГЛР составило около 40%.

В «Рослесинфорге» считают, что в настоящее время ГЛР основывается на устаревших материалах лесоустройства. Новые результаты инвентаризации можно использовать для планирования работ по их актуализации. Там, где данные реестра и инвентаризации имеют значительные расхождения, нужно, в первую очередь, проводить лесоустройство и корректировать лесные планы, которые регламентируют использование лесов. Кроме того, государственная инвентаризация лесов должна стать основой для создания лесных сервисов. В перспективе ее данные можно использовать для оценки инвестиционной привлекательности лесного ресурса региона или конкретного лесного участка. Зная точно, где и какие породы дерева растут, можно планировать производство целлюлозы и бумаги, для которой подходит береза, или глубокую переработку, для которой нужна деловая древесина — сосна и ель.

В нижегородском департаменте лесного хозяйства, напротив, уверены, что сведения ГЛР являются более точными, так как они получены при проведении лесоустроительных работ с делением лесного фонда на минимальные учетные единицы — лесотаксационный выдел, в котором определяются количественные и качественные характеристики насаждений. Там пояснили, что при проведении ГИЛ количество и качество насаждений определялись статистикой: значения средних характеристик похожих между собой по структуре лесных насаждений экстраполировались на большие площади, занятые лесами, не учитывая особенностей на уровне выделов, поэтому эти данные имеют статистические погрешности.

Также в департаменте уверены, что приведенные в данных «Рослесинфорга» цифры нельзя считать базовыми значениями для оценки потенциала использования леса, так как они представляют собой совокупный запас всех лесных насаждений, без учета их возрастов спелости и общих параметров использования.

В соответствии с лесным планом, в Нижегородской области ежегодный объем использования древесины (расчетная лесосека) установлен на уровне 7,1 млн куб. м, но используется примерно 60%. Чтобы оптимизировать использование лесов, департамент лесного хозяйства организовал новые конкурсы для предоставления участков в аренду на общей площади около 350 тыс. га с ежегодным объемом заготовки около 0,7 млн куб. м. Также ведомство стало больше предоставлять лесных участков в аренду малому и среднему бизнесу и гражданам для удовлетворения их собственных нужд. По расчетам областного правительства, полное освоение ежегодного объема в 7,1 млн га лесосеки запланировано на 2028 год. В 2020 году на выдаче лицензий на вырубку древесины бюджет региона заработал 800 млн руб.

По словам депутата областного заксобрания, члена комитета по АПК Николая Шкилева, вырубка 60% от расчетной лесосеки для Нижегородской области является «хорошим показателем», особенно с учетом того, что в регионе «почти не осталось деловой древесины высокого качества, вырубка которой могла бы быть коммерчески интересна. «Осталась только береза и осина, заготовка которой не так привлекательна с финансовой точки зрения. Кроме того, часть хорошей деловой древесины поражена короедом и другими заболеваниями, что делает ее использование невозможным. Применение химии для лечения таких лесов достаточно проблематично, так как эти вещества могут оказать негативное воздействие на произрастающие рядом сельскохозяйственные культуры. На этом фоне на передний план выходят задачи по восстановлению лесов, что позволит хотя бы через несколько десятков лет восстановить запасы качественной деловой древесины в регионе», — рассказал депутат.

Андрей Репин