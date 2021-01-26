Мэру Туапсе не повезло с командой Глава города и двое его подчиненных осуждены за махинации с землей

В Туапсе бывший глава города Владимир Зверев осужден на пять лет колонии за мошенничество и превышение полномочий, а двое высокопоставленных чиновников мэрии получили сроки за взяточничество. Суд установил, что в 2019 году Зверев требовал от местного предпринимателя 1,6 млн руб. за предоставление участка без торгов, хотя не имел права распоряжаться землей. Кроме того, чиновники получили взятку на сумму 280 тыс. руб. за утверждение схем земельных участков в Туапсе.



Туапсинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мэра Владимира Зверева, начальника городского отдела имущественных отношений Маргариты Винтер а также руководителя управления земельных ресурсов Дмитрия Мокиенко, сообщила пресс-служба краснодарского краевого суда.

Владимир Зверев приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, плюс штраф 700 тыс. руб. и запрет занимать должности на госслужбе в течение двух с половиной лет. Маргарита Винтер осуждена на семь с половиной лет колонии общего режима, со штрафом 4 млн руб. и запретом занимать должности четыре года. Дмитрий Мокиенко пробудет в колонии строгого режима четыре года и заплатит штраф 2 млн руб. Подсудимые, которые находились под домашним арестом (Зверев и Винтер), а также под подпиской о невыезде (Мокиенко), взяты под стражу в зале суда.

Противоправная деятельность чиновников в Туапсе была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, дело находилось в производстве следственного управления СКР по краю. По данным СКР и прокуратуры, весной 2019 года Владимир Зверев и Маргарита Винтер предложили местному предпринимателю заплатить 1,6 млн руб. за подписание постановления о предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка площадью 650 кв. м для организации торговли без конкурса. Чиновники, составляя фиктивный документ, сослались на решение суда, хотя на самом деле никаких судебных актов по поводу участка не было вынесено. В июле 2019 года сотрудники УФСБ провели в мэрии серию обысков, после чего глава города и начальник отдела имущественных отношений спешно сфабриковали еще один документ, отменяющий незаконное постановление.

Следствие изначально вменило Владимиру Звереву и Маргарите Винтер одинаковое обвинение в получении взятки, превышении полномочий и подлоге, однако суд признал действия мэра мошенничеством, так как Зверев не имел полномочий на распоряжение землей.

В итоге подсудимый Зверев по данному эпизоду был признан виновным в мошенничестве, а его сообщница — в получении взятки, и оба признаны виновными в превышении полномочий и подлоге. Во втором эпизоде дела фигурирует взятка в сумме 280 тыс. руб., которую, как признал суд, Маргарита Винтер и Дмитрий Мокиенко получили от местного жителя за согласование схем земельных участков.

Видеоролик с фрагментом допроса Владимира Зверева появился в соцсетях 8 августа 2019 года. Мэрия Туапсе назвала видео фейком, однако вскоре комментарий исчез с сайта. Владимир Зверев был избран на должность главы Туапсе в феврале 2018 года, ранее работал заместителем директора всероссийского детского центра «Орленок», руководил ФКБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов» управления делами президента России.

Получить комментарий защитника мэра Туапсе Виктора Шалаева не удалось — телефон филиала №18 Московской областной коллегии адвокатов, где он, не ответил. По данным сайта краевого суда, подсудимые не признали вину.

Анна Перова, Краснодар