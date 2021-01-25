Корпоративные новости на «Ъ FM»

АФК «Система», ГК «Эталон», «ДОМ.РФ» и «Банк ДОМ.РФ» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью развития сферы жилищного строительства . «Группа «Эталон», портфельная компания АФК «Система», только в прошлом году ввела в эксплуатацию 540 тыс. кв. м жилья в Москве и Санкт-Петербурге. Всего же с момента своего создания Компании в эксплуатацию введено 7,5 млн. кв. м. Уверен, что партнерство с такими мощными финансовыми институтами, как ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ усилит наши позиции» на рынке девелопмента и будет способствовать повышению доступности жилья для граждан России», – сказал Председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков. «Жилищное строительство – один из главных драйверов российской экономики, перед отраслью стоят амбициозные задачи по увеличению темпов строительства и ввода жилья», – добавил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта подписало соглашение о содействии проекту по использованию биотоплива на теплоэлектростанциях с компанией, которая занимается поставками компонентов силовой электроники, инженерных услуг на рынки России, Украины и Белоруссии. Благодаря этому проекту удаленные и изолированные районы Дальнего Востока и Арктики смогут получить энергоснабжение, основанное на возобновляемой энергии.

Агрохолдинг "Томский" создаст в Томской области животноводческий комплекс, который позволит производить ежегодно до 550 тонн говядины. Будет увеличено поголовье крупного рогатого скота до 15 тыс. голов, созданы откормочная площадка в Первомайском районе на 5 тысяч голов и цех по глубокой переработке мяса для выхода до 75% продукции с одной головы.