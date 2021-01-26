Счастливый билет до «Станции «Л»...»

Просто построить дом и вручить человеку ключи от квартиры сегодня недостаточно. Девелопер должен создать своеобразную экосистему для будущих жильцов, в которой они смогут не только удовлетворить бытовые потребности, но и получить личностное развитие. О реализации этой идеи рассказывает Алексей Бушуев, директор по продажам компании Seven Suns Development, которая недавно вывела на столичный рынок жилой комплекс комфорткласса «Светлый мир «Станция «Л»…».

— Алексей, «Светлый мир «Станция «Л»…» — это третий проект компании в Москве…

— Да. Продажи стартовали в самом конце декабря 2020 года, и сейчас они активно идут.

Важно, что этот жилой комплекс, как и остальные, реализуется в формате «Светлый мир», который стал уже фирменной визитной карточкой компании Seven Suns Development. В Москве у нас есть еще «Светлый мир «В стремлении к свету…» и «Светлый мир «Сказочный лес…».

— В чем особенности этого формата?

— «Светлый мир» — это платформа, совмещающая в себе комфортную, безопасную и в то же время доступную недвижимость. Она создается по самым современным технологиям, имеет собственную развитую локальную инфраструктуру, а также дает возможность присоединиться к дружному сообществу жителей и строить вместе счастливую жизнь.

Это полностью закрытая охраняемая территория и свободный от автотранспорта двор. Во дворе будет авторский ландшафтный дизайн, уникальные детские площадки для игр и развития, спортивный кластер с хорошим оборудованием, качественные площадки для отдыха взрослых жильцов с качественной уличной мебелью. Мы стараемся сделать так, чтобы восприятие человеком своего дома начиналось не с порога квартиры, а гораздо раньше. Чтобы человек мог почувствовать себя комфортно, уже заходя во двор своего жилого комплекса.

— Пару слов о нейминге: почему «Л»?

— С одной стороны, может показаться — и это отчасти правильно,— что название имеет отношение к географическому положению жилого комплекса: объект будет возведен на юго-востоке Москвы в районе Люблино. Одноименная станция метро находится в 20 минутах ходьбы от жилого комплекса. Но по-настоящему смысл буквы «Л» в названии гораздо шире: для нас это «Станция «Любовь». Любовь в широком смысле: к себе и близким, к миру, к познанию и развитию.

— Каким образом эту концепцию планируется воплощать в жизнь?

— Мы считаем, что недостаточно просто построить дом и дать человеку ключи от квартиры. Мы создаем своего рода экосистему, думаем о том, как человек будет себя чувствовать, проживая в нашем комплексе. Создаем предпосылки, чтобы жить было интересно, чтобы каждый мог найти занятие по потребностям и по талантам.

В этом доме, как и во всех других, мы обязательно создадим отдельное общественное пространство

— Соседский досуговый центр. В него войдут, например, небольшое кафе, детская комната, коворкинг, мастерская для различных видов деятельности, лекторий и кинозал, где также могут проходить обучающие занятия. Все это уже работает в наших построенных жилых комплексах в Петербурге, и такие центры мы планируем организовать во всех трех жилых комплексах «Светлый мир» в Москве.

— Но жить-то людям все-таки не в досуговых центрах, а в купленных квартирах. Что предлагается в новом жилом комплексе?

— В составе квартала пять 5 жилых домов — это более 3900 квартир от студий (min 23,5 кв. м) до четырехкомнатных квартир (max 83,8 кв. м). Есть классические планировки и популярные лоты евроформата, при этом пространство организовано таким образом, чтобы в помещении не было пустующих зон и неиспользуемых метров. Для хранения сезонных вещей во всех корпусах предусмотрены индивидуальные кладовые. Квартиры сдаются с чистовой отделкой — натяжные потолки, обои, ламинат, межкомнатные двери, розетки и выключатели, радиаторы отопления, кафель и сантехника в санузлах. Формат «Светлый мир» — это квартиры, готовые для проживания.

— Не могу не спросить: не повлияла ли на сроки реализации проекта (и вообще на работу компании) пандемия?

— Так или иначе пандемия повлияла на всех. Но наша компания, как и большинство застройщиков, довольно оперативно справилась с возникшими вызовами. Стройки не останавливались, были внесены определенные коррективы в работу, появились новые форматы взаимодействия. Сейчас, наверное, все сложности уже позади — в 2021 году мы с оптимизмом смотрим в будущее, поскольку мы к этой ситуации привыкли. У нас много возможностей для удаленного выбора и покупки недвижимости, есть онлайн-офис, где можно выбрать квартиру, не выходя из дома. Хотя есть и центральный офис, и офис продаж на объекте, куда можно прийти, чтобы вживую пообщаться и посмотреть квартиры.

— Какие планы на будущее?

— Мы планируем развиваться в Московском регионе. Хотим попробовать свои силы в формате более премиальной недвижимости. Совсем скоро, буквально в следующем месяце, мы выведем на рынок новый объект под отдельным брендом — интересный клубный дом на Рублево-Успенском шоссе. Но, безусловно, будем развивать и проекты сегмента масс-маркет в формате «Светлый мир» — и в Москве, и в Петербурге.