Таганрогских правоохранителей приблизили к Страсбургу Фигурант дела об отравлении таллием сотрудников ТАНТК им. Бериева пожаловался в ЕСПЧ на полицейских и следователей

Обвиняемый по делу об отравлении таллием сотрудников ТАНТК им. Бериева Владислав Шульга направил в Европейский суд по правам человека жалобу на действия полицейских и следователей. По его словам, полицейские в 2018 году сфальсифицировали в отношении него материал об административном правонарушении, на основании которого отправили под арест на неделю. Условия содержания в ИВС Владислав Шульга охарактеризовал как пытки. Ранее он сообщал о нарушениях в СКР, ведомство отказалось приобщить его обращение к делу. Господин Шульга пытался обжаловать это решение в российских судах, но безуспешно.



Владислав Шульга, обвиняемый в отравлении таллием сотрудников ПАО «ТАНТК им. Бериева», направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на действия полицейских и следователей (копия документа имеется в распоряжении “Ъ-Юг”). В ней он сообщил, что в 2018 году полицейские сфальсифицировали в отношении него материал о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ), на основании которого суд назначил ему семь суток ареста. «Отбывать административный арест меня поместили не в предусмотренное законом место — спецприемник для административно арестованных, — а в изолятор временного содержания, предназначенный исключительно для содержания лиц, обвиняемых в уголовных преступлениях. Этим меня лишили права на свидание в течение срока ареста, права на телефонные звонки, права на отправку и прием корреспонденции, а также права на получение санитарно-гигиенических процедур (душевая комната в ИВС отсутствовала). Кроме того, от моих родственников и адвоката скрыли место моего содержания, в связи с чем они не смогли оказать мне юридическую помощь»,— сообщил господин Шульга “Ъ-Юг”.

Условия содержания в ИВС он охарактеризовал как «пытки, унижающие человеческое достоинство с целью принуждения к самооговору в рамках уголовного дела».

Полученные таким образом признательные показания, по его утверждению, были использованы для предъявления обвинения по указанному уголовному делу.

В мае 2018 года Владислав Шульга подал в следственный отдел по Таганрогу СУ СК РФ по Ростовской области заявление о незаконных действиях сотрудников полиции. Однако, по его словам, в ведомстве заявление не зарегистрировали, по существу не рассматривали и процессуальное решение не выносили.

Через десять дней со дня подачи заявления в СКР Владислав Шульга направил в Таганрогский городской суд жалобу на бездействие следственного органа. Представители следственного органа заявили суду, что проверка была проведена вышестоящим органом — СУ СК РФ по Ростовской области, однако, по утверждению Владислава Шульги, доводы, изложенные в его заявлении, в ходе этой проверки не изучались и оценки не получали. В итоге суд на основании ответа следственного органа отказался признать факт незаконного бездействия. Владислав Шульга пытался обжаловать постановление в вышестоящих инстанциях, но везде получил отказ.

«Все внутригосударственные средства правовой защиты и эффективные механизмы обжалования мною таким образом были исчерпаны»,— написал господин Шульга в жалобе.





Напомним, Владислав Шульга является обвиняемым по делу о массовом отравлении таллием на ТАНТК им. Бериева, которое произошло в 2017 году. Тогда у 34 пострадавших выпали волосы, появились боли в органах брюшной полости, тошнота. Об инциденте стало известно только спустя несколько месяцев, в марте 2018 года. Было возбуждено уголовное дело, в апреле следователи сообщили о задержании подозреваемого — им оказался сотрудник завода инженер Владислав Шульга. По версии следствия, он добавил вещество с таллием в 19-литровые бутыли с питьевой водой. Мотивом якобы стали его личные неприязненные отношения с несколькими сотрудниками. Дело слушается в городском суде Таганрога с лета 2020 года, Владислав Шульга находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники ТАНТК им. Бериева требовали от СК возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) и привлечь к ответственности должностных лиц, но им было в этом отказано.

Кристина Федичкина