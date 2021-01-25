Карабулинскую развязку и третий мост в Ярославле начнут строить в 2027 году

25 января мэр Ярославля Владимир Волков подписал постановление «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Ярославля на период 2021–2030 годов». Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Планом определено время выполнения мероприятий, включенных в принятую муниципалитетом Ярославля в 2020 году стратегию развития города до 2030 года. В частности, начало строительства крупной транспортной развязки в Ярославле, которая известна под названием «Карабулинская развязка», запланировано на 2027 год. Построить развязку намечено за два года.

Третий мост через Волгу в Ярославле, согласно плану, начнут строить в 2030 году. Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что, по данным областного департамента строительства, возведение моста является частью общего с Карабулинской развязкой проекта. Предварительно строительство моста оценено в 13,6 млрд руб. Стоимость строительства Карабулинской развязки пока не называется.

Подробнее о планах развития Ярославля до 2030 года в материале “Ъ-Ярославль” – «Стратегическое десятилетие».

Антон Антонов