Штаб Навального в Кургане объявил о проведении новой акции протеста 31 января

Курганский штаб политика Алексея Навального объявил, что 31 января в 12 часов состоится очередная акция в поддержку задержанного оппозиционера. «В прошлую субботу, 23 января, на улицу вышло огромное количество курганцев»,- сообщили в telegram-канале штаба и добавили, что надеются на еще большее количество участников в предстоящее воскресенье.

Шествие, которое прошло в областном центре в ближайшую субботу, было несогласованным. Координатор местного штаба Алексей Шварц был арестован за его организацию на 30 суток. Сегодня руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что акция 31 января пройдет во «всех городах России».