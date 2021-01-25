Владимир Путин прокомментировал так называемый фильм о дворце и несогласованные протестные акции в минувшую субботу. Президент заявил, что объектом под Геленджиком ни он, ни его родственники не владеют. Что касается митингов, свою позицию можно выражать исключительно в рамках закона, иначе возникает угроза хаоса, как недавно в США и как в России в 90-е. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает такую реакцию власти предсказуемой.

Татьянин день, праздник русского студенчества, трансляция организована из Завидово. Президент в костюме без галстука, на закрытой веранде на фоне природного пейзажа. Студенты в разных городах, напротив, одеты строго, восседают на стульях, есть молодые люди в костюмах с бабочкой. Заметно, что и девушки настроены исключительно серьезно: учеба, работа, забота о стране. Чтобы глупости там какие-то — по митингам бегать — это, конечно же, исключается.

Владимир Путин выступил с достаточно продолжительным вступительным словом, сказал о том, что власть думает о молодежи и борется с последствиями пандемии. Так что в общем и целом скоро будет лучше. Далее вопросы и пожелания, естественно, абсолютное большинство из них исключительно по делу — работа, практика, текущая ситуация. Конечно, и личную жизнь тоже надо обустраивать. Главе государства ничто человеческое не чуждо. Он и на баяне в детстве играл, и виноделием готов заниматься вместе с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Но вот слово просит серьезный студент из Уфы. Он хочет задать личный вопрос — речь о так называемом расследовании Алексея Навального о непонятном дворце под Геленджиком. Так чье же все это? Ответы не содержат сенсации: компиляция, провокация, решили промыть мозги нашим доверчивым гражданам.

Где первое, там и второе. Сначала было так называемое расследование, а затем по всей стране прокатилась волна несанкционированных акций. Уже есть уголовные дела. Президент согласен и это прокомментировать. Здесь также основные тезисы известны: позицию выражать можно, но в рамках закона. В противном случае — хаос, вернутся 90-е. Вы же не хотите как на Западе?

Главный вывод ранее сформулировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: на улицы выходит меньшинство, тех, кто за Путина, больше. Вот смотрите, что телевизор показывает: молодежь настроена конструктивно, а те, кто митингует, — это не идейные борцы с режимом, а в большинстве своем двоечники и любители «потусоваться». Подумайте, не дайте себе промыть мозги, возьмитесь за ум. Хотя тезис относительно большинства и меньшинства очень даже спорный. Потому что, если так внимательно посмотреть, кому на Руси жить хорошо, так это именно меньшинству. Не каждый может в телевизор попасть и тем более дворец построить. И далеко не все способны стать участником правильных форумов.

И почему-то число бедных в стране растет, и средний класс куда-то пропал. И если дальше закручивать гайки, останутся только лекции о международном положении, комсомольские и партийные собрания, вряд ли это придаст уверенности в завтрашнем дне. Нет для граждан страны равных возможностей. Вот и получается, что молодежи, да и не только ей одной «прикольно тусоваться» именно на протестных митингах.