Ремонтным работам определяют рамки

Время ремонта могут сократить до трех дней в неделю. С таким предложением выступила Общественная палата, где обеспокоились здоровьем и эффективностью удаленной работы россиян. Шумный ремонт, который разрешен восемь часов в сутки, кроме воскресенья и праздников, этому мешает. Стоит ли регулировать это на федеральном уровне? Об этом — Иван Корякин.

Вслед за законом об удаленной работе необходимо принять еще один — о ремонте, говорится в письме на имя главы Минстроя. Пандемия когда-нибудь закончится, но в офисы вернутся не все. Новой реальности — новые правила: ради продуктивности и здоровья россиян необходимо ограничить шумные ремонтные работы до трех дней в неделю, уверен член Общественной палаты Артем Кирьянов: «Здоровая логика подсказывает, что понедельник, среда, пятница для шумных работ — правильные дни, потому что между ними можно было бы доделывать то, что не требует жестких строительных работ. В целом такой концепт, конечно, не касается новостроек и домов, недавно введенных в эксплуатацию. Там ремонты, конечно, надо делать максимально оперативно».

Сейчас эти нормы регулируются на уровне субъектов. В Санкт-Петербурге, например, до недавнего времени действовал знаменитый «закон о топоте котов», принятый еще в 2013 году — тогда одного из депутатов заксобрания всерьез беспокоили забеги домашних животных. Позже его положения включили в другой закон. Аналогичную норму, действующую в Нижегородской области, можно было бы прозвать «законом о топоте лошадей». Житель города Юрий Кондратьев в декабре 2019-го стал первым в России арестованным за шум в квартире. Он на протяжении двух лет на всю мощь включал звуки конского ржания, направляя колонку прямо в потолок. Кондратьеву грозит от трех до семи лет лишения свободы — его обвиняют в истязательстве, а это уголовная статья.

Обычно же шумных соседей наказывают штрафами. В Москве они небольшие — до 2 тыс. руб. для физлиц, в области — до 3 тыс., в Санкт-Петербурге — до 5 тыс. Сам ремонт — это серьезнее, чем просто шум. Проводить его в столице можно с 9.00 до 19.00 с обязательным «тихим часом», а просто шуметь — с 7.00 до 23.00. В разных субъектах могут отличаться и дни, в которые шуметь нельзя. Региональным парламентам виднее, как настраивать закон о тишине, говорит заместитель гендиректора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев: «Региональными законами устанавливаются дни, когда запрещаются работы и ограничивается время их проведения в дни, когда они разрешаются, учитывая в том числе перерывы. И, как правило, региональные власти устанавливают один из выходных дней, в который можно проводить работы — обычно это суббота, в воскресенье и в праздничные дни делать ремонт запрещается».

Различия могут объясняться, например, тем, что в южных регионах жильцы домов больше времени проводят на улице, чем на севере страны, хотя бы из-за температуры и продолжительности светового дня. Тем не менее законодатели не оставляют попыток регулировать шум в квартирах на федеральном уровне. Закон на эту тему внесли в Госдуму в мае прошлого года. Его авторы предложили ввести рекордные штрафы — до 50 тыс. руб. для физлиц — это в десятки раз больше нынешних. Понятно, что актуальность этой нормы на фоне пандемии выросла, как и желание наказать соседа с перфоратором. Но стоит ли бытовые проблемы на уровне подъезда решать через федеральный Минстрой? Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук в этом сомневается: «Нужно подойти с другой стороны и упростить процедуру принятия решения на уровне дома через проведение общих собраний. Недавно Минцифры сказало, что можно будет через госуслуги проводить общие собрания. На мой взгляд, это может быть поводом для принятия низовых решений».

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А это и есть форма прямой демократии. Да и договариваться с соседями, каким бы сложным делом это ни казалось, все равно проще, чем добиваться для них штрафов за ремонтные работы. Иначе придется замерять уровень шума, получать заключения экспертов и все доказывать. а случай того же нижегородца Кондратьева, который на протяжении двух лет «слушал лошадку», говорит о том, что это может растянуться на годы.