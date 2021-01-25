ВК «Ярославич» занял первое место в группе «Запад» высшей лиги «А»

Ярославский волейбольный клуб «Ярославич» 24 января в заключительном матче предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А» в Казани выиграл у команды «Академия-Казань» со счетом 3:2.

По итогам восьми туров чемпионата ярославский волейбольный клуб стал победителем группы «Запад». У «Ярославича» 12 побед в 14 матчах и 33 очка.

Первое место позволило «Ярославичу» напрямую выйти в главный финал, в котором борьба за 1-6 места пройдет в два круга. Матчи первого круга пройдут с 16 по 21 февраля, матчи второго круга – с 9 по 14 марта 2021 года.

Победителем группы «Восток» стал волейбольный клуб «Кама» из Пермского края, который также напрямую вышел в главный финал. Еще четыре команды, которые примут участие в главном финале, определятся в стыковых матчах команд, занявших в своих группах «Запад» и «Восток» 2-5-е места. Стыковые матчи пройдут в конце января и в феврале 2021 года.

Антон Антонов