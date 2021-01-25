Вице-спикер Пермской думы перейдет на должность замглавы города

Вице-спикер городской думы Алексей Грибанов перейдет на должность замглавы города по социальным вопросам. Об этом сообщает telegram-канал администрации Перми. Как отмечают в мэрии, это кадровое решение было принято временно исполняющим полномочия главы Перми Алексем Демкиным.

По данным “Ъ-Прикамье”, предыдущая вице-мэр по социальным вопросам Людмила Гаджиева покинет должность завтра, 26 января. Предполагается, что после ухода из мэрии госпожа Гаджиева возглавит одно из муниципальных учреждений. Среди наиболее вероятных вариантов трудоустройства экс-замглавы, источники “Ъ-Прикамье” называют физкультурно-спортивный центр «Спартак».

Отметим, что Алексей Грибанов уже занимал должность вице-мэра Перми по социальным вопросам в 2012-2016 годах.