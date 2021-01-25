После слов Путина о возможном трудоустройстве к Титову акции «Абрау Дюрсо» выросли на 10%

В понедельник акции «Абрау Дюрсо» росли на 10% к уровню закрытия предыдущей сессии. На 15.30 они достигали 220 руб. за штуку. Об этом свидетельствуют данные биржи. По состоянию на 18:07 мск, стоимость акций компании росла уже на 2,77%, бумаги торговались на уровне 204 руб. за акцию.

Скачок произошел на заявлениях президента РФ Владимира Путина о планах заняться виноделием и, возможно, стать советником владельца винного дома Бориса Титова. Заявление сделано на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества в ответ на вопрос о якобы его дворце в Геленджике.

Глава государства заявил, что в будущем, возможно, мог бы заняться виноделием, но не как бизнесом, а как видом деятельности.

«Это очень хороший вид деятельности, мне кажется, благородный...У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем "Абрау Дюрсо"... я вот когда работу закончу, может, я пойду поработаю советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права», - цитирует президента «Интерфакс».

Как писал "Ъ-Кубань", Группа компаний «Абрау-Дюрсо» озвучила финансовые результаты 2019 года, согласно которым показатели выручки, чистой прибыли и продаж стали самыми высокими за всю историю производства. За 12 месяцев 2019 года компания реализовала 43,3 млн бутылок (на 11% больше по сравнению с результатами 2018 года). Отмечается, что собственное производство составило 42,2 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции.

Наталья Решетняк