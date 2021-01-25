Идут ва-банкрот

Количество начатых в 2020 году процедур банкротства физических лиц и индивидуальных предпринимателей в Удмуртии выросло в два раза по сравнению с предыдущим. По данным Федресурса, всего суды приняли решения о запуске 1328 таких процедур. Эксперты отмечают, что на рост количества банкротств повлияли увеличившаяся доступность процедуры и последствия пандемии, ухудшившей финансовое положение граждан.

По данным Федресурса, в 2020 году в Удмуртии процедура банкротства была введена в отношении 1328 физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это в два раза больше, чем в 2019 году, тогда суды приняли решения по 675 делам, в 2018 году было зарегистрировано 338 дел. Всего же с 2015 года процедуру банкротства начали в отношении 2757 физлиц и ИП.

В целом по стране количество граждан, включая индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами в 2020 году, составило 119 тыс., что на 72,6% больше, чем в 2019 году. Отмечается, что граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 94,5% случаев в 2020 году (90,7% в 2019 году). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей упала с 7,5% до 4,6%, ФНС России — уменьшилась с 1,7% до 1,0%.

Количество банкротств юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств в Удмуртии в прошлом году снизилось. Если в 2019 году процедура была запущена в отношении 94 компаний и КФХ, то в 2020 году их было 70.

Адвокат коллегии адвокатов Москвы «Корчаго и партнеры» Марина Пятенок отмечает, что росту банкротств юридических лиц препятствовали предоставленные властями меры поддержки. «Они позволили сохранить бизнес в условиях пандемии нового коронавируса, хотя больше всего страдал малый бизнес, который столкнулся с проблемой неспособности рассчитаться по долгам, в том числе за аренду помещений»,— отметила госпожа Пятенок.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский пояснил, что рост количества банкротств физлиц во многом связан с принятием закона, который позволил россиянам оформлять банкротство во внесудебном порядке. «С 1 сентября прошлого года граждане, чьи долги составляют 50–500 тыс. руб., могут подать заявление о своем банкротстве в любом МФЦ. Причем совершенно бесплатно. Упрощенная процедура банкротства доступна только тем лицам, в отношении которых прекращено исполнительное производство. Это значит, что судебные приставы не нашли у должника денег и имущества для погашения задолженности. По сути, это списание безнадежных долгов малоимущих граждан»,— отметил господин Рогачевский.

По его мнению, пандемия COVID-19 и вызванный ею экономический кризис заметно увеличили число банкротов в стране. «У многих людей упали доходы, кто-то лишился выгодных контрактов, некоторые вообще остались без работы»,— добавил эксперт.

Как пояснил партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев, банкротство гражданина — это механизм освобождения от непосильного кредитного бремени для людей, попавших в сложное положение.

«Пандемия, безусловно, усугубила ситуацию, что подтолкнет граждан к инициированию процедур банкротства»,— считает он.

По словам партнера, исполнительного директора юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антона Бабенко, рост банкротств уже прогнозировался по нескольким причинам, среди которых постоянно растущий объем просроченной задолженности граждан и количество граждан-должников, нарастающая популяризация института банкротств, активность специализированных юридических фирм на рынке услуг по банкротству, введение внесудебного банкротства.

«Необходимо принимать во внимание эффект отложенного спроса на процедуру банкротства. На протяжении многих лет накапливалось количество должников—физических лиц, которые были фактически, но не юридически несостоятельны. Сейчас из статистики Федресурса видно, что рост дают граждане, которые инициируют собственное банкротство. То есть должники более смело идут в банкротство»,— отметил эксперт.

Он полагает, что экономические последствия пандемии мало отразились на статистике банкротств граждан, поскольку в 2020-м к банкротству приводили обязательства, невыполнение которых допущено в прошлые годы.

Эксперты полагают, что в 2021 году стоит ждать дальнейшего роста банкротств физлиц, что будет обусловлено как популяризацией этого способа, так и последствиями пандемии, повлиявшей на финансовое состояние граждан.

Михаил Красильников