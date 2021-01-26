Главе иркутского штаба Алексея Навального и его заму суд дал по десять суток ареста

Вчера Октябрьский райсуд Иркутска арестовал координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального Сергея Беспалова на десять суток. Как сообщили „Ъ“ в штабе, ему вменили ст. 20.2 ч. 2 КоАП (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). «Суд начался в понедельник в 10.30, завершился в районе 19.30», — уточнили в штабе. Сергей Беспалов был задержан 23 января примерно за час до начала марша и митинга в поддержку Алексея Навального, которые не были санкционированы местными властями. Примерно в это же время силовики увезли в полицию и заместителя координатора иркутского штаба Захара Сарапулова. Кировский райсуд Иркутска арестовал его в понедельник тоже на десять суток.

Как сообщил „Ъ“ юрист Вячеслав Иванец, также по десять суток ареста получили активисты штаба Михаил Парфенюк и Сергей Покатилов. На семь суток арестован Иван Майоров. «Он не из штаба. Арестован по 20.2 ч. 5 КоАП за участие в несанкционированном митинге. По данным полиции он прикреплял какие-то надписи к табличкам «Губернатор Иркутской области», «Правительство Иркутской области» перед входом в здание облправительства», — уточнил Вячеслав Иванец. По его словам, в настоящее время в судах Иркутска рассматриваются материалы еще по двум задержанным активистам — Антону Жуковцу и Дмитрию Надеину. Кроме того, в Ангарске решается вопрос по Александру Лебедеву. «Протокол на Лебедева был составлен настолько безграмотно, что суд его возвращал на переоформление», — сказал юрист. Также в Ангарске была задержана активистка Анастасия Кузнецова. «Ее поместили в спецприемник. Мы даже обращались за помощью к уполномоченной по правам человека в Иркутской области Светлане Семеновой, чтобы отпустили девушку, но не удалось», — добавил Вячеслав Иванец.

В протестных мероприятиях 23 января в Иркутске, по оценкам мэрии, приняли участие 2,5 тыс. человек. В Ангарске в марше в поддержку Алексея Навального участвовало около 300 человек. Задержания активистов произошли уже после завершения мероприятий.

Екатерина Еременко